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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Министр обороны РФ проверил передовые позиции российских войск в зоне СВО

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на передовых позициях российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, совершил облет районов дислокации войск, сообщили в военном ведомстве РФ в воскресенье.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", - заявили в ведомстве.

"На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", - сообщили в министерстве

"Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ распространило кадры, на которых Шойгу совершает облет районов дислокации войск на вертолете. Его сопровождает заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов, который отвечает за расквартирование и медицинское обеспечение Вооруженных сил.

17 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетил объединенный штаб войск, задействованных в специальной военной операции на Украине.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими", - сказал Песков.

В том совещании приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий российской группировкой в зоне проведения СВО Сергей Суровикин, следует из фотографий, которые опубликованы на официальном сайте президента РФ.

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