Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москве через неделю приступит к рассмотрению уголовного дела журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом) о распространении фейков о вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 28 декабря в 14:00", - сообщили в суде.

Процесс в отношении Невзорова пройдет заочно, так как журналист находится за границей.

Невзорову заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналист объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как сообщили ранее в Генпрокуратуре РФ, по версии следствия, Невзоров, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти", разместил в своих каналах в Telegram и Youtube, "предназначенных для просмотра неограниченным кругом лиц, публикации в виде текстовых записей и видеороликов, содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины".