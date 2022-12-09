Яшин приговорен к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках об армии

Илья Яшин во время оглашения приговора в Мещанском районном суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил оппозиционеру Илье Яшину (признан в РФ физлицом-иноагентом) восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков про Вооруженные силы РФ, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Согласно приговору, который огласила судья Оксана Горюнова, Яшину запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

При назначении наказания Яшину суд учел отсутствие отягчающих для него обстоятельств и наличие смягчающих - сведения о состоянии его здоровья и пожилых родителей. Однако в целях восстановления социальной справедливости суд посчитал возможным назначить Яшину наказание только в виде реального лишения свободы.

В срок содержания Яшина под стражей суд зачел осужденному день в СИЗО за полтора в колонии общего режима.

После оглашения приговора защита Яшина заявила, что приговор будет обжалован. "Мы, естественно, будем обжаловать приговор", - сказала адвокат Мария Эйсмонт.

Дело о фейках

Яшина задержали 27 июня на улице. На следующий день он получил административный арест по обвинению в сопротивлении полицейским.

12 июля стало известно, что СК возбудил против политика уголовное дело о фейках об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). По этому делу он был отправлен в СИЗО.

Как установлено следствием и судом, 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube Яшин под видом достоверных сообщений распространил ложные сведения о действиях российских вооруженных сил на Украине. До этого на него было составлено несколько административных протоколов о дискредитации армии.

Суд над Яшиным начался 30 ноября. Гособвинитель в суде попросил для политика 9 лет лишения свободы. Яшин вины не признает. Его защита указывает, что он высказывал оценки происходящего и официальных заявлений.

22 июля Минюст РФ внес Яшина в реестр физических лиц-иностранных агентов.