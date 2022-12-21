Мишустин пообещал дорожникам не оставить их без работы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что дорожники могут не волноваться по поводу того, будет ли у них работа, поскольку у правительства обширные планы в этой сфере.

Он сказал это, общаясь с дорожниками в Лобне на церемонии открытия новых участков дорог.

"Абсолютно точно можно об этом не волноваться. (...) Вы точно без работы не останетесь, потому что есть огромное количество объектов, которые надо строить. Будет работа", - ответил премьер на вопрос одного из рабочих о дальнейших перспективах в дорожной сфере.

Он напомнил, что в стране принята пятилетняя программа по строительству дорог, в которую входят и планы для Подмосковья.

В 2022 году по всей России построили и реконструировали более 1200 км дорог, большая часть - региональные, а объём федеральной поддержки превысил более 420 млрд рублей, сообщил Мишустин. В нормативное состояние было приведено более 21 тысячи км региональных дорог.

Развитие дорожного строительства он назвал одним из главных приоритетов правительства.

"Эта отрасль показывает существенное влияние на экономику, с ней связано создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной, деловой активности в регионах. За 10 месяцев текущего года рост столь значимого сектора составил 5,8%. И главное - по всей стране появляются новые нужные людям объекты", - сказал Мишустин.