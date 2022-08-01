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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Хуснуллин назвал пятилетки хорошей плановой системой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире РБК похвалил пятилетние планы развития экономики.

"Мы действительно составили стратегию на пять лет, где очень конкретно прописали все, что мы построим, сколько квадратных метров жилья, сколько дорог, объектов социально-культурной сферы. (...) Поэтому мы вернулись к хорошей практике Советского Союза - пятилетнему плану. Это была, кстати, хорошая плановая система, которая позволяла стране развиваться", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию в среднем проходит пять лет.

"Мы сделали прогноз до 2030 года, все, что умещается в пять лет, будет реализовано до 2030 года, и сделали прогноз до 2035. Действительно, в инвестиционно-строительной деятельности пятилетка - это наиболее оптимальный срок. (...) В новейшей истории это первый такой документ, который не просто на пять лет раскладывает работу, но и комплексно увязывает со всеми другими программами", - объяснил вице-премьер.

Он добавил, что программа развития всей страны в области строительства до 2030 года рассчитана на бюджет в 160 трлн рублей. Основная часть средств является внебюджетной.

Ранее сообщалось, что отрасль полностью переходит на долгосрочные пятилетние программы, которые позволят осуществлять опережающее проектирование и поэтапную реализацию объектов и мероприятий.

Марат Хуснуллин СССР
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