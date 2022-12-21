Хуснуллин отчитался о ремонте 5 млн кв. метров дорог на новых территориях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия за три года обновила порядка 470 млн кв. метров дорог, в том числе около 5 млн кв. метров - на своих новых территориях, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия дорожных участков в нескольких российских регионах.

"За последние три года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано порядка 470 млн кв. метров дорог, что составляет протяженность 60 тысяч км", - указал он.

В 2022 году, по его словам, уже отремонтировано порядка 165 млн кв. метров дорог, что на 3 млн больше, чем в прошлом году, и на 20 млн больше, чем в 2019 году.

"И почти 5 млн мы уже отремонтировали на новых территориях плюсом к этой цифре", - сообщил вице-премьер.

"Дорожная отрасль, несмотря на ковид, санкционное давление, ограничения по строительным ресурсам, за последние три года продолжает системно развиваться и из года в год улучшает свои показатели, - заявил Хуснуллин. - Мы ни одного года не "упали", каждый год прирастаем".