Контрактник из Челябинска получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима рядового-контрактника, который самовольно оставил место службы и не явился в часть после объявления мобилизации, сообщила пресс-служба суда.

Ему также назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Суд установил, что 22 августа рядовой самовольно покинул место службы в Челябинске.

"Далее, достоверно зная, что 21 сентября на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял", - говорится в сообщении.

Сотрудники военной полиции разыскали беглеца и доставили в военную комендатуру. Во время следствия он находился под наблюдением командования воинской части.

Подсудимый признан виновным по ч.5 ст.337 УК (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в период мобилизации).