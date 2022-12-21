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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В РФ намерены создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии", - сказал министр на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Он сказал, что семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий.

"Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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