В РФ намерены создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует создать три новые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии", - сказал министр на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Он сказал, что семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий.

"Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте", - сказал Шойгу.