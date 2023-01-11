В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Отсутствие отдельных торговых наименований лекарств в конкретных аптеках в период повышенного спроса на них носит кратковременный характер, в целом ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная, заявил через пресс-службу замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

"В период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями отмечался значительный подъем спроса на соответствующие группы препаратов, с которым поставщики и производители лекарств эффективно справляются путем увеличения объемов производства и поставок. Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер", - сказал он.

При этом, по его словам, на рынке присутствуют аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности.

"Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная - объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые", - заверил замминистра.

По его словам, министерство контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарств.

Ранее 11 января с аналогичным комментарием выступил Росздравнадзор. Ведомство объяснило, что задержки с доставками в аптеки отдельных лекарств могут происходить из-за повышенного на них спроса и логистических проблем.