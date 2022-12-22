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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Премьер-министр ДНР ранен в Донецке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко был ранен при обстреле гостиницы в Донецке, сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева агентству ДАН.

"Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке, угрозы его жизни нет. Травмы также получили сопровождавшие его лица", - сказала она.

Ранее стало известно, что в Донецке был ранен бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он пострадал при обстреле гостиницы на окраине города, где в последнее время проживали военные советники. Рогозин госпитализирован с ранением в спину, также пострадали сопровождавшие его лица.

Хроника 24 февраля – 22 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Донецк Виталий Хоценко Мина Ахвердиева Дмитрий Рогозин
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