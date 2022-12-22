Рогозин ждет операцию после ранения

При том же обстреле еще два человека получили смертельные раны, сообщил Пушилин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава "Роскосмоса" и экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что ему предстоит операция в связи с ранением. Ранее его помощник сообщил, что Рогозин был ранен в одной из гостиниц Донецка.

"У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей", - сообщил сам Рогозин.

Он также рассказал, как попал под обстрел. По его словам, речь идет о гостинице, в которой он жил все последние месяцы и которую за восемь лет "противник ни разу не обстреливал".

Раненому помогают врачи ДНР, сообщил помощник Рогозина журналистам в четверг.

"Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем. Дмитрий Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России пока не стабилизируется состояние других раненых", - сообщил помощник политика.

В ночь на четверг он сказал, что под обстрел попала гостиница на окраине Донецка, "в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина". "Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar", - сказал помощник Рогозина.

Одновременно стало известно, что при обстреле гостиницы в Донецке был ранен премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире "Соловьев.LIVE", что Рогозин и Хоценко находятся в удовлетворительном состоянии. Еще два человека при обстреле получили смертельные ранения, добавил Пушилин.