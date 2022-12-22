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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:10

Помощник Рогозина заявил о его ранении в Донецке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке, сообщил его помощник.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar", - сказал он.

"Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица", - уточнил помощник политика.

Дмитрий Рогозин Донецк
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