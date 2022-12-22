Москва не видит прогресса в реализации меморандума Россия-ООН по сельхозэкспорту из РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ констатирует отсутствие прогресса в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.

"Несмотря на декларируемые западниками, в том числе европейцами в рамках принятия 9-го пакета антироссийских санкций, изъятия для продовольствия и удобрений, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в четверг.

"Таким образом, дальше слов и казуистики со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона дело не идет, а нуждающиеся страны тем временем продолжают страдать не только от кризиса ценовой доступности продовольствия и удобрений, но и от их физического дефицита", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что с трудом продвигается безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам. "Часть грузов (20000 тонн) была отправлена из Нидерландов в Малави. Латвия, Эстония и Бельгия продолжают задерживать нашу продукцию. Не запущена и перевалка аммиачного сырья для производства удобрений из Южного, пункт о которой прописан как в "черноморской инициативе", так и в Меморандуме Россия-ООН", - говорится в сообщении.

"Возобновление поставок аммиака блокирует только и исключительно Киев, хотя речь идет о 7 млн тонн сырья в год, достаточного для производства 25 млн тонн удобрений, чтобы накормить 150 млн человек", - подчеркнули в МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что после истечения срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска 18 ноября Россия не возражала против ее технического продления еще на 120 дней (до 18 марта 2023 г.). "Приняли данное непростое решение исходя из приверженности своим обязательствам по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и в строгой "увязке" с достижением реальной отдачи от выполнения Меморандума Россия-ООН по продвижению отечественного сельхозэкспорта, являющегося второй частью Стамбульского "пакета", - говорится в сообщении.

"В то же время констатируем, что при реализации "черноморской инициативы" по-прежнему сохраняются серьезные перекосы как в географии получателей украинского продовольствия, так и по номенклатуре вывозимой продукции. Несмотря на ее декларируемый гуманитарный характер, грузы направляются преимущественно в страны с высоким уровнем доходов, бедные же государства получают не более 3%. При этом 70% грузов составляют кормовая кукуруза и фуражное зерно. Саму инициативу в этой связи переквалифицировали в коммерческую с упором на то, что нуждающиеся, мол, могут купить продовольствие по более низким ценам", - отметили в МИД РФ.