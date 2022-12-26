Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В Кремле отметили, что проблема экспорта удобрений РФ в полной мере не решена

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Есть существенные достижения по "зерновой сделке", но в полной мере проблема экспорта российских удобрений пока не решена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предпринимают шаги (для начала экспорта удобрений из России) и Москва, и Анкара, и Организация Объединённых Наций. Это все составляющие так называемой сделки по зерну. Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенные достижения", - сказал Песков в эфире Первого канала в понедельник.

"И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. В данном случае есть достижения, но ещё предстоит кое-чего сделать", - отметил он.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР

В Южной Корее зафиксировали нарушение демаркационной линии, предположительно, дронами КНДР

Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали

Из-за сильных снегопадов в Японии 17 человек погибли, более 90 пострадали

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 декабря

СМИ сообщили о росте числа жертв снежного шторма в США

Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку

Шесть человек погибли в Испании в результате падения автобуса в реку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });