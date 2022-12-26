В Кремле отметили, что проблема экспорта удобрений РФ в полной мере не решена

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Есть существенные достижения по "зерновой сделке", но в полной мере проблема экспорта российских удобрений пока не решена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предпринимают шаги (для начала экспорта удобрений из России) и Москва, и Анкара, и Организация Объединённых Наций. Это все составляющие так называемой сделки по зерну. Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенные достижения", - сказал Песков в эфире Первого канала в понедельник.

"И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. В данном случае есть достижения, но ещё предстоит кое-чего сделать", - отметил он.