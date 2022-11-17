МИД РФ заявил, что Россия допускает техническое продление "зерновой сделки"

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия допускает техническое продление "зерновой сделки" без изменений и изъятий, возражений о ее пролонгации от других участников не поступало, сообщили в четверг в МИД РФ.

"18 ноября истекает срок действия четырехсторонней "сделки" (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон". Таких возражений не поступило", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", - заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "в Москве четко и откровенно подчеркивали и продолжают подчеркивать взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта".

"Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что "после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. т российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам".

"Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули: "Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться".

"Исходим из того, что российские соображения и озабоченности в предстоящий период будут в полной мере учтены, что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", - заявили в МИД РФ.

Ранее в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все участники черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить эту сделку.

Позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что "зерновая сделка" продлевается еще на 120 дней.