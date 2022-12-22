Курс начальной военной подготовки появится в школах РФ с 1 сентября 2023 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минпросвещения утвердило программы образования по шести предметам, курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП), следует из приказа ведомства, которое опубликована на портале правовой информации.

Согласно документу, содержание учебного курса ОБЖ представлено двумя вариантами содержания. Первый вариант включает следующие модули: основы комплексной безопасности; основы обороны государства; военно-профессиональную деятельность; защиту населения в условиях ЧС; безопасность в природной среде; основы противодействия терроризму и экстремизму; основы здорового образа жизни; основы медицинских знаний и оказания медпопомощи, элементы НВП.

В ходе модуля "Элементы НВП" предается изучать строевую подготовку и воинское приветствие, оружие, в том числе автомат Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты.

Второй вариант курса ОБЖ более углубленно изучает различные вопросы безопасности.

Ожидается, что новый курс ОБЖ с элементами начальной военной подготовки будут изучать в школах с 1 сентября 2023 года, вместе с обновленными программами по истории, куда включили события 2022 года, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии.

Школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

В ноябре текущего года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году.

"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - сказал министр.

В Минпросвещения позже уточнили, что модули, посвященные начальной военной подготовке, уже входят в программу учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Во время уроков школьники обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина, оказания первой помощи.

В России этой весной началось обсуждение идеи вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

13 сентября Кравцов отмечал, что НВП включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса.