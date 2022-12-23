Военную подготовку включат в программы российских вузов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования совместно с Минобороны России разработали модуль "Основы военной подготовки", который направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы, говорится в сообщении, опубликованном на сайт Минобрнауки в пятницу.

Там отмечается, что модуль разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ о включении дисциплины по начальной военной подготовке в образовательные программы высшего образования, а также организации подготовки преподавательского состава университетов для преподавания этой дисциплины.

"В частности, программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в тематический план модуля вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и другие разделы.

В четверг Минпросвещения России утвердило программы школьного образования по шести предметам, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), который дополнили начальной военной подготовкой.

Ожидается, что новый курс ОБЖ с элементами начальной военной подготовки будут изучать в школах с 1 сентября 2023 года, вместе с обновленными программами по истории, куда включили события 2022 года, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии.