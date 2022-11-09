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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году

Курс по начальной военной подготовке появится в школах в следующем учебном году
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Курс, включающий начальную военную подготовку, появится в школах в следующем учебном году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Курс будет уже со следующего года в школах. Сейчас он, действительно, готовится. До 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы со следующего года могут в своей работе использовать", - сказал Кравцов журналистам в среду.

Накануне СМИ сообщили, что Минобороны РФ поддерживает предложение лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова ввести в школах и профтехучилищах начальную военную подготовку (НВП).

В целом, в поддержку данной инициативы выступают все парламентские фракции.

В России этой весной вновь стали обсуждать идею вернуть в школы предмет НВП, отмененный в начале 1990-х годов.

13 сентября Кравцов отмечал, что НВП включена в школьный курс обучения Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), при этом Минпросвещения РФ готово обсуждать расширение и дополнение курса.

Минпросвещения РФ Минобороны РФ
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