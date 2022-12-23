Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ банк", расчетный депозитарий "СПБ биржи" 22 декабря направил документы в Минфин Бельгии для получения лицензии на вывод активов банка и его клиентов со счетов в Национальном расчетном депозитарии на счета в других учетных институтах, сообщила пресс-служба биржи.

Этот шаг сформирует юридическое основание для направления "СПБ банком" поручений европейскому депозитарию Euroclear на вывод активов со счетов банка в НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи), в отношении которого были введены санкции Евросоюза, на счета в других учетных институтах.

Заявление "СПБ банка" в Минфин Бельгии охватывает активы, в депозитарной цепочке которых присутствует НРД - ценные бумаги и денежные средства, владельцами которых являются "СПБ банк", его прямые клиенты, участники торгов "СПБ биржи" и их клиенты-инвесторы, а также иные категории депонентов "СПБ банка".

В заявлении указан детализированный перечень ценных бумаг (4276 наименований иностранных финансовых инструментов), а также суммы денежных средств (дивиденды, купоны и прочие выплаты по ценным бумагам), в отношении которых в настоящее время действуют ограничения на совершение операций.

"СПБ Биржа" будет информировать участников торгов и их клиентов о реакции со стороны бельгийского Минфина, а также о дальнейших шагах, которые предпринимает биржа для ускорения процессов, от которых зависит разблокировка ценных бумаг и денежных средств "СПБ банка" и его клиентов.