НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, говорится в сообщении на сайте бельгийского Минфина.

В Бельгии зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear.

Как сообщалось, НРД во вторник подтвердил получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, где зарегистрирован другой европейский международный депозитарий Clearstream, разрешающей разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против российского НРД.

НРД в сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидал получение общего разрешения в октябре.

Согласно разъяснению Еврокомиссии, которое было опубликовано 6 октября, власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений.

В марте Euroclear и Clearstream приступили к процедуре "углубленной" проверки (due diligence) в отношении НРД, о чем НРД был уведомлен 18 и 24 марта соответственно.

В рамках процедуры НРД предоставил все необходимые документы и информацию, в том числе как в отношении самого НРД, так и Московской биржи как основного акционера НРД. Предполагалось, что иностранные депозитарии передадут результаты due diligence компетентным регулирующим органам соответствующих юрисдикций (Бельгии и Люксембурга) для урегулирования ситуации и принятия дальнейшего решения о возможности возобновления операций по счетам НРД.

После включения НРД в санкционный список Евросоюза 3 июня Euroclear и Clearstream приостановили процедуру due diligence, на счета НРД была наложена блокировка. Дополнительно Совет Швейцарии 10 июня присоединился к ограничениям Евросоюза, что повлекло наложение блокировки на активы в швейцарских франках.

Как сообщал Euroclear, на его счетах к концу сентября скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных российским инвесторам, Euroclear получил доход от их инвестирования в размере 340 млн евро.

Комментарий ВТБ

В комментарии пресс-службы ВТБ отмечается, что говорить о конкретных шагах по разблокировке активов рано - необходимо изучать документы, правоприменительной практики в этом вопросе пока нет.

"Испытываем осторожный позитив. Рассчитываем, что профессиональное сообщество, в том числе вырабатывающее решения на площадке Клуба защиты прав инвесторов Мосбиржи, наработает и масштабирует лучшие практики", - отмечает пресс-служба.

В находящемся под санкциями банке считают, что реализованная стратегия передачи клиентов для защиты их интересов сторонним брокерам оказалась верной, и надеются, что лицензии европейских регуляторов помогут бывшим клиентам ВТБ вновь распоряжаться активами.

Как брокер, ВТБ оказывает поддержку своим клиентам, продолжает работать с юристами по вопросам получения лицензий, дающих возможность разблокировки бумаг клиентов, которые учитывались напрямую в иностранных депозитариях, проработки механизмов исполнения тех действий, возможность осуществления которых предоставляется, а также подготовки к судебным разбирательствам с ними.