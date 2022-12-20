Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Документ, датированный 16 декабря, размещен на сайте ведомства.

Разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза, и, как и "вышестоящий" документ, предписывает завершить расчеты с заблокированными активами до 7 января 2023 года.

"Теперь ждем аналогично решения в отношении Euroclear", - пишет брокер БКС в своем телеграм-канале.

БКС был одним из участников рынка, запросивших у Министерств финансов Бельгии и Люксембурга лицензии на разморозку клиентских активов.

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду относительно судьбы замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Ряд брокеров и управляющих компаний сообщали о подаче ими европейским регуляторам заявлений на разблокировку активов своих клиентов. Помимо этого, отмечалось, что инвесторы могут и самостоятельно подавать такие заявления.

"Из ЕС сигналов у меня нет, - говорил журналистам 19 декабря первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможности переноса наступающего вскоре крайнего срока. - Но у меня есть другие сигналы: что и корпораты, и финансовый рынок пытаются сделать все, чтобы до этой даты максимально провести все операции (в рамках индивидуальных обращений - ИФ). Мы на это рассчитываем, что они сумеют получить индивидуальные разрешения, которые позволят сделать все, что можно".

Люксембург НРД Минфин Евросоюз Euroclear БКС Бельгия Clearstream Владимир Чистюхин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны к введению ограничений

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

"Транснефть" получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

Что случилось этой ночью: вторник, 20 декабря

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях по поводу глобальной рецессии

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию

Пять судов доставят продовольствие из Украины в Тунис, Ливию, Кению, Турцию и Испанию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });