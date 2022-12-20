Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Документ, датированный 16 декабря, размещен на сайте ведомства.

Разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза, и, как и "вышестоящий" документ, предписывает завершить расчеты с заблокированными активами до 7 января 2023 года.

"Теперь ждем аналогично решения в отношении Euroclear", - пишет брокер БКС в своем телеграм-канале.

БКС был одним из участников рынка, запросивших у Министерств финансов Бельгии и Люксембурга лицензии на разморозку клиентских активов.

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду относительно судьбы замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Ряд брокеров и управляющих компаний сообщали о подаче ими европейским регуляторам заявлений на разблокировку активов своих клиентов. Помимо этого, отмечалось, что инвесторы могут и самостоятельно подавать такие заявления.

"Из ЕС сигналов у меня нет, - говорил журналистам 19 декабря первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли информация о возможности переноса наступающего вскоре крайнего срока. - Но у меня есть другие сигналы: что и корпораты, и финансовый рынок пытаются сделать все, чтобы до этой даты максимально провести все операции (в рамках индивидуальных обращений - ИФ). Мы на это рассчитываем, что они сумеют получить индивидуальные разрешения, которые позволят сделать все, что можно".