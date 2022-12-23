В реестр "Радио Свобода" включены требования кредиторов на 790 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 21 декабря признал обоснованными требования кредиторов к ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано российскими властями СМИ-иноагентом) на сумму 790,4 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд включил в реестр кредиторов РСЕ требование ИФНС России № 7 по Москве (заявитель по делу о банкротстве) в размере 720,8 млн рублей, а также департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы на сумму 69,6 млн рублей.

В материалах дела говорится, что 23 ноября в суд поступило заявление ИФНС России №7 о включении в реестр кредиторов должника 223,5 млн рублей. В связи с тем, что оно было подано с нарушениями, суд оставил его без движения до 9 января 2023 года.

Арбитражный суд Москвы 15 августа по заявлению ИФНС России №7 по Москве в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Временным управляющим была назначена Юлия Ага-Кулиева, суд тогда же включил задолженность РСЕ/РС перед налоговым органом в размере около 6 млн рублей в реестр кредиторов компании.

Рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 6 февраля 2023 года.

Заявление налогового органа поступило в суд 4 марта 2022 года, 10 марта оно было оставлено без движения в связи с нарушениями, после устранения которых принято к производству. Суд освободил ИФНС от уплаты государственной пошлины в порядке ст. 105 АПК и Налогового кодекса.

РСЕ/РС подавала апелляцию на возбуждение дела о банкротстве и получила отказы в двух судебных инстанциях.

В отношении "РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года были составлены 1044 протокола за отсутствие маркировки иноагента в ее материалах, сообщал в июне Роскомнадзор. На тот момент 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), еще 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

"Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дела и наложено штрафов на общую сумму 988,5 млн рублей. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 млн рублей", - сказали тогда в РКН.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

Кроме того, в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию об СВО. По этим протоколам сумма штрафов составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, на июнь составила 1,0643 млрд рублей.

Сайты компании РКН блокирует за систематическую публикацию недостоверной информации с 4 марта 2022 года. Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.