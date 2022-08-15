Суд по заявлению ФНС начал банкротство ООО "Радио Свободная Европа"

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №7 в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), передал корреспондент "Интерфакса" из суда в понедельник.

Суд утвердил временным управляющим компании Юлию Ага-Кулиеву и включил задолженность РСЕ/РС перед налоговым органом в реестр кредиторов компании.

Рассмотрение дела о банкротстве компании суд назначил на 6 февраля 2023 года.

В начале заседания судья сообщил, что в материалы дела поступило заявление ИФНС об изменении предмета требований: налоговый орган отказался от банкротства должника по упрощенной процедуре и просил провести банкротство в обычном режиме, то есть через процедуру наблюдения.

Представитель ИФНС пояснила это тем, что у должника есть имущество, за счет которого может быть оплачена процедура банкротства.

Она также отметила, что налоговый долг РСЕ/РС составляет около 7 млн рублей.

Представитель компании просила отложить слушание, так как не успела подготовить свой отзыв на изменение.

ФНС не возражала против отложения, но суд отказал в ходатайстве.

Как сообщалось, представитель инспекции на прошлом заседании настаивала на признании компании банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника в связи с отсутствием имущества. Данная процедура предусматривает признание банкротом, минуя стадии наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.

Представитель РСЕ/РС заявляла, что имущество у должника есть.

Для уточнения позиций сторон, а также для ознакомления с новыми документами суд тогда отложил слушание.

Заявление налогового органа поступило в суд 4 марта 2022 года, 10 марта оно было оставлено без движения в связи с нарушениями, после устранения которых принято к производству.

Суд освободил ИФНС от уплаты государственной пошлины в порядке ст. 105 АПК РФ и Налогового кодекса РФ, указывается в документе.

Суд также обязал ИФНС "представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве/либо согласие на финансирование расходов по делу. В случае дачи такого согласия перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере не менее 250 тыс. рублей".

Если доказательства наличия финансирования процедуры банкротства не будут представлены в суд, на заседании на основании закона "О банкротстве" будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу, говорилось в определении суда.

Компания, не согласившись с возбуждением дела о банкротстве, подала апелляционную жалобу, которая 17 мая была оставлена без удовлетворения. Тогда 17 июня она подала жалобу в Верховный суд РФ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у компании есть незавершенные исполнительные производства, а также действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам по состоянию на 15 марта 2022 года.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора её российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов её проектов, сообщили в середине июня "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"С января 2021 года за отсутствие маркировки в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (российское юрлицо, созданное для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его генерального директора составлено 1044 протокола", - сказали в ведомстве в ответ на запрос агентства.

В РКН уточнили, что 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), ещё 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

"Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дела и наложено штрафов на общую сумму 988,5 млн руб. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 млн руб.", - сказали в РКН.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции РФ на территории Украины. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила 1 млрд 64,3 млн руб.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили в ведомстве.

Как сообщалось, блокировка сайтов РСЕ/РС и других иностранных СМИ произошла 4 марта. Счета РСЕ/РС были заблокированы ещё 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

В настоящее время московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Первые протоколы в отношении РСЕ/РС за отсутствие маркировки были составлены в середине января 2021 года.

РКН с начала 2021 года составил 843 административных протокола за нарушение требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов, 840 из которых - в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора, руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в октябре 2021 года.

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