В Петербурге оштрафовали американца, оставшегося в стране после Евро-2020

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина США за нарушение режима пребывания в России, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 20 июня американец по паспорту болельщика Евро-2020 въехал в Россию и уклонился от выезда из страны до 12 июля. По данным пресс-службы, вину гражданин США признал и сообщил, что обращался в органы российской власти для продления срока пребывания, но не помнит, в какие именно.

Иностранец оштрафован на пять тысяч рублей. Также суд постановил выдворить его за пределы РФ. До 30 сентября в России действует мораторий на выдворение иностранцев. До исполнения решения суда правонарушитель будет находиться центре временного содержания иностранных граждан.

Как сообщалось, ранее суд в Кингисеппе Ленинградской области оштрафовал двоих американских студентов и гражданку Латвии, которые не выехали из РФ до 12 июля.

По сообщению МВД, иностранцы, которые прибыли в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу, должны были покинуть страну до 12 июля при отсутствии оснований для дальнейшего пребывания. Действие указа президента РФ о мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне COVID-19 не распространяется на приехавших в страну болельщиков.

Чемпионат Европы по футболу проходил в разных городах континента с 11 июня по 11 июля. Петербург принял семь встреч, из которых шесть групповых и один четвертьфинал.