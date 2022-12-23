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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Решение о возобновлении рейсов IFly из России в Египет будет принято 26 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении полетных программ авиакомпании IFly из России на курорты Египта будет принято 26 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"В IFly уведомили о том, что в настоящее время авиакомпания ожидает окончательного решения авиационных властей Иордании касательно возможности использования воздушного пространства страны. Решение о статусе рейсов с 27 декабря будет объявлено в понедельник, 26 декабря", - пояснили в туркомпании.

Как отметили в Tez Tour, вывозные рейсы для клиентов туроператора, находящихся на египетских курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх, выполняются в штатном режиме. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время.

В пятницу авиакомпания объявила об отмене рейсов из России на египетские курорты до 26 декабря. Туристы могут получить возврат денежных средств в полном объеме, обратившись с соответствующим заявлением по месту бронирования.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его. Авиакомпания продлевала остановку полетов несколько раз - сначала до 19 декабря, затем до 22, затем до 24. 22 декабря перевозчик объявил, что ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства.

Tez Tour IFly Египет Иордания
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