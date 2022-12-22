Почти 6 тыс. застрявших в Египте туристов вернулись в Россию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Почти 6 тыс. туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Египта в Россию из-за отмены полетных программ авиакомпании IFly, вернулись домой, на курортах остаются 900 россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"С учетом рейсов, которые вылетят сегодня, из Хургады вывезено 3,4 тыс. россиян, 2,5 тыс. из Шарм-эль-Шейха. С 23 декабря в ожидании рейсов на египетских курортах находятся 900 человек - 400 в Хургаде, 500 в Шарм-эль-Шейхе", - рассказали в компании.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.

В среду в TEZ Tour сообщили, что авиакомпания продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря.