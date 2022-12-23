IFly отменила рейсы в Египет по 26 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания IFly отменяет рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх по 26 декабря, сообщает сайт перевозчика.

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты там, где их купили.

IFly отменяет рейсы в Египет с 15 декабря из-за запрета летать над Иорданией. В результате несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию из Египта.

Росавиация не разрешила IFly летать в Египет через Сирию.

Российский союз туриндустрии призвал Минэкономразвития содействовать скорейшему согласованию альтернативных маршрутов полетов в Египет или увеличить квоты иностранных перевозчиков на этом направлении