Неисправность котла, предварительно, стала причиной пожара в кемеровском доме престарелых

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дом престарелых в Кемерове, где произошел пожар с 13 погибшими, был оборудован котлом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Предварительная причина пожара - неисправность котла", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, судьба семерых неизвестна. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.