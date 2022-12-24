Здание кемеровского дома престарелых, в котором погибли 13 человек, полностью выгорело

Сотрудники МЧС после тушения пожара в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Двухэтажное деревянное здание, в котором располагался дом престарелых в Кемерове, почти полностью уничтожено, передает корреспондент "Интерфакса" с места пожара.

По его словам, от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, судьба семерых неизвестна. По данному факту прокуратура инициировала проверку.