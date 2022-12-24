Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью людей на пожаре в доме престарелых в региональном центре, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, судьба семерых неизвестна. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.