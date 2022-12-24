Возможной причиной пожара в Кемерове назвали проблемы с печным отоплением

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления могло стать причиной пожара в доме престарелых в Кемерове, сообщается на сайте администрации Кузбасса в субботу.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что предварительной причиной пожара явилась неисправность котла.

По данным региональных властей, в результате пожара погибли 20 человек и двое пострадали. Самостоятельно из горящего здания выбрались четыре человека.

СКР возбудил уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура региона также инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

В связи с произошедшим главам муниципалитетов поручено срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, в которых организована деятельность по размещению людей.

Во взаимодействии с МЧС в регионе также проведут профилактические мероприятия в частном и коммунальном секторе совместно с полицией, организациями ЖКХ и работниками системы соцобеспечения для проведения противопожарных инструктажей населения. Главам территорий поручено организовать проверки проживающих в частном секторе многодетных семей, проинспектировать работу печного отопления, а также исправность датчиков - пожарных и угарного газа.