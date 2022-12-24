МЧС России добивалось внеплановых проверок дома престарелых в Кемерове

В начале декабря инспектором МЧС был нанесен визит в дом престарелых и составлен протокол о воспрепятствовании деятельности

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России инициировало проведение внеплановых проверок в частном доме престарелых в Кемерове, где накануне погибли 20 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства в субботу.

"МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что уже в декабре нынешнего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, был нанесен инспекторский визит.

"Инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица", - добавили в ведомстве.

"Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в ходе пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек.