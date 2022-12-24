Мэр Кемерова и председатель правительства Кузбасса прибыли на место пожара в доме престарелых

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Представители властей Кемеровской области и регионального центра прибыли к месту возгорания дома престарелых с 13 погибшими, передает корреспондент "Интерфакса" с места пожара.

На месте пожара работают председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов. В настоящее время они общаются с сотрудниками экстренных служб.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.