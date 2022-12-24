Минобороны РФ заявило, что США переносят украинские лаборатории в другие страны

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что США переносят в другие страны исследования, которые проводились в биолабораториях на территории Украины.

"По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы", - сказал на брифинге в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", - сообщил он.

В апреле Кириллов заявлял, что на территории Украины работали 30 подконтрольных США биолабораторий. В марте он сообщил, что биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы.

В июне министерство обороны США заявило, что оказывало помощь 46 украинским структурам в сфере биологии, у этих программ не было военного характера.