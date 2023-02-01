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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Посол РФ Антонов заявил, что США скрывают данные о работе биолабораторий на Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать заявление директора по страткоммуникациям в СНБ Джона Кирби о том, что в рамках биологической деятельности на Украине США преследовали задачу предотвращения пандемии, отметил его противоречивость: программой занимались военные, а не гражданские специалисты и работы были оперативно свернуты.

"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты?" - сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что ответ очевиден: "Вашингтону было и есть, что скрывать".

"Это, к слову, подтверждает и сам господин Кирби, по словам которого проекты были закрыты, а лаборатории деактивированы строго до начала СВО. Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных", - отметил Антонов.

США активно переносят незавершенные на Украине исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. "Для отвода глаз перекладывают функции заказчика на гражданские структуры - Минздрав, Минэнерго, агентство по международному развитию", - добавил посол.

Анатолий Антонов Россия США
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