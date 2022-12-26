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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Бывшая российская "дочка" Otis сменила название на "Метеор лифт"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Отис лифт", бывшая "дочка" американской Otis Worldwide Corporation, переименована в "Метеор лифт".

Новое название внесено в ЕГРЮЛ 23 декабря.

В российской компании "Интерфаксу" подтвердили факт переименования, отметив, что "условие об изменении наименования юридического лица, товарного знака "Отис", а также продукции и услуг, выпускающихся под одноименным брендом в РФ, были частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital".

"Официальная презентация нового бренда и стратегии развития лифтовой группы многопрофильного холдинга S8 Capital состоится в конце января 2023 года", - сообщили в пресс-службе бывшего "Отис лифт".

Otis заявила об остановке приема заказов на новые лифты и эскалаторы в РФ, а также о прекращении инвестиций в российский бизнес из-за конфликта на Украине и перебоев в цепочках поставок в марте этого года. В июле было объявлено, что Otis продает российские активы холдингу S8 Capital Армена Саркисяна (владеет, в частности, распространителем гослотерей "Столото").

Стороны сообщали, что производство на бывшем заводе Otis в Петербурге продолжится под новым брендом, но его название на тот момент не называлось.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году ООО "ОТИС Лифт" получило выручку в размере 15,8 млрд руб., чистую прибыль – 1,6 млрд руб. У компании 16 филиалов в регионах РФ.

Метеор лифт Отис лифт Otis Worldwide Corporation
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