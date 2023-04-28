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Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого концерна Bosch в Саратовской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов германского концерна Bosch в Энгельсе (Саратовская область).

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, в периметр соглашения вошли 100% трех компаний группы: завода по производству свечей зажигания, завода по производству электроинструментов и площадки по производству котлов отопления.

"S8 Capital возобновит работу предприятий и продолжит инвестировать в их развитие. Команда, технологии и специализации производственных площадок будут полностью сохранены. Весь штат, около 1 тыс. сотрудников, продолжит трудиться на своих местах, - уточняется в сообщении. - В течение шести месяцев с момента завершения сделки предприятия в Энгельсе ждет процесс ребрендинга, при этом качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам".

Как заявил управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт, слова которого приведены в пресс-релизе, "приобретение активов Bosch в Энгельсе - следующий шаг в развитии многопрофильного холдинга". "Новые активы, в дополнение к уже существующим нашим бизнесам, расширят производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками, повысят уровень их локализации, в результате увеличив эффективность производственных возможностей холдинга S8 Capital", - сказал он.

S8 Capital в июле 2022 года приобрел все российские активы американской Otis Elevator Company - мирового лидера в области производства вертикального транспорта. Прием новых заказов и работа лифтового завода в Санкт-Петербурге были возобновлены уже через три дня после завершения сделки. За первый месяц работы завод произвел более 400 единиц оборудования, достигнув максимума с марта 2022 года. В январе 2023 года предприятие представило новую торговую марку METEOR Lift, под которой сегодня производится продукция и предоставляются услуги компании во всех регионах РФ.

S8 Capital объединяет промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа, электронной коммерции и аналитических сервисов. В структурах холдинга работают более 7 тыс. специалистов.

Bosch S8 Capital Саратовская область Энгельс
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