Дмитрий Рогозин стал самой заметной персоной из бизнеса в 2022 году

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2022 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". Охват потенциальной аудитории упоминаний составил почти 297 млн человек.

Если в начале года Рогозина упоминали в контексте "Роскосмоса" и его заявлений о влиянии санкций на космическую отрасль, а в июле СМИ писали о его увольнении, то в конце года Рогозин уже фигурировал в медиа как глава группы военных советников "Царские волки" на Донбассе, где попал под обстрел.

На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. В ноябре на форуме "Атомэкспо-2022" он заявил о риске атомной аварии, что активно муссировалось в СМИ.

На третьем месте – глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Его упоминали в контексте заявлений о налоговых параметрах доходов по соглашениям о сервисных рисках, которые освобождают зарубежных инвесторов из дружественных стран Китая, Индии и ОАЭ от риска вторичных санкций; о том, что компания не намерена поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен и в контексте визита мэра Москвы Сергея Собянина на Московский НПЗ.

Глава "Сбера" Герман Греф занял четвертую строчку в рейтинге заметности на заявлениях о восстановлении прибыльности Сбера, внедрении искусственного интеллекта, который может, по словам Грефа, дать дополнительный прирост ВВП России на 1% к 2025 году. Также СМИ цитировали его заявление во время делового завтрака на ПМЭФ о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года и во время Гайдаровского форума, который проходил в январе уходящего года, что Сбер готов к любым санкциям: "Когда тебе ежедневно чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать".

Замыкает пятерку самых заметных деловых персон в СМИ Олег Дерипаска, который подавал иск о защите части и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из-за оскорбительных высказываний Тинькова. При этом в адрес него самого были предъявлены обвинения Прокуратурой США за нарушение санкций, введенных против него Вашингтоном в 2018 году. Кроме этого, Дерипаска критиковал денежную политику Центрального банка и повышение ключевой ставки ЦБ до 20% в начале года; и заявлял, что России нужна новая пенсионная реформа, в интервью изданию "Эксперт". По его словам, необходимо наполнить активы пенсионной системы, чтобы для людей старше 45 лет уже был источник платежей.

Рейтинг персон из бизнеса в российских медиа в 2022 году:

N Персона Индекс заметности (пункты) Упоминания в СМИ (шт.) Охват (чел.) 1 Рогозин Дмитрий Олегович 23 055 978 74 866 296 502 650 2 Лихачев Алексей Евгеньевич 6 149 810 19 651 252 044 730 3 Дюков Александр Валерьевич 6 085 947 18 420 200 711 037 4 Греф Герман Оскарович 5 622 048 27 353 306 610 550 5 Дерипаска Олег Владимирович 5 133 363 38 453 241 293 967 6 Чемезов Сергей Викторович 4 966 741 25 911 300 679 030 7 Миллер Алексей Борисович 4 887 773 35 158 303 041 086 8 Ротенберг Роман Борисович 4 533 576 14 665 68 119 559 9 Потанин Владимир Олегович 4 479 707 25 292 211 106 741 10 Сечин Игорь Иванович 3 496 833 17 307 229 591 069 11 Усманов Алишер Бурханович 3 278 355 20 613 161 990 144 12 Михельсон Леонид Викторович 3 226 180 13 179 193 632 750 13 Костин Андрей Леонидович 3 179 255 17 961 332 336 534 14 Дуров Павел Валерьевич 3 149 425 18 270 186 319 238 15 Тиньков Олег Юрьевич 3 077 149 14 418 176 556 662 16 Белозеров Олег Валентинович 2 978 820 13 224 237 345 104 17 Мутко Виталий Леонтьевич 2 826 501 11 563 153 222 433 18 Мордашов Алексей Александрович 2 627 915 16 423 215 910 673 19 Фридман Михаил Маратович 2 553 593 14 224 186 131 455 20 Алекперов Вагит Юсуфович 2 158 692 11 567 171 114 319 21 Галицкий Сергей Николаевич 1 872 725 8 612 74 219 314 22 Авен Петр Олегович 1 729 314 9 789 211 397 738 23 Шувалов Игорь Иванович 1 722 463 10 557 226 655 305 24 Рахманов Алексей Львович 1 659 979 6 475 160 575 147 25 Когогин Сергей Анатольевич 1 656 136 9 530 169 901 093 26 Исаевич Александр Игоревич 1 402 430 11 992 94 872 780 27 Тимченко Геннадий Николаевич 1 343 707 11 236 153 843 769 28 Чупшева Светлана Витальевна 1 326 110 10 562 111 656 739 29 Мазепин Дмитрий Аркадьевич 1 320 451 5 463 185 407 826 30 Фрадков Петр Михайлович 1 092 863 4 603 150 009 008 31 Керимов Сулейман Абусаидович 1 073 388 7 122 141 764 098 32 Мельниченко Андрей Игоревич 1 060 470 7 320 89 798 990 33 Дмитриев Кирилл Александрович 1 014 977 4 096 160 125 675 34 Токарев Николай Петрович 1 014 755 5 459 166 387 561 35 Волож Аркадий Юрьевич 972 644 5 083 128 299 375 36 Осеевский Михаил Эдуардович 960 679 5 604 186 779 611 37 Рашников Виктор Филиппович 952 533 5 958 106 738 932 38 Лисин Владимир Сергеевич 941 848 6 499 112 801 614 39 Евтушенков Владимир Петрович 900 839 4 795 80 982 104 40 Гуцериев Михаил Сафарбекович 678 008 5 432 82 596 438 41 Ковальчук Михаил Валентинович 658 870 4 312 197 935 509 42 Ротенберг Аркадий Романович 585 735 3 904 84 476 477 43 Козицын Андрей Анатольевич 513 389 2 922 81 332 832 44 Полубояринов Михаил Игоревич 421 367 2 012 60 106 878 45 Иванов Сергей Сергеевич 412 738 2 315 47 420 744 46 Конов Дмитрий Владимирович 408 498 2 076 49 029 923 47 Маганов Наиль Ульфатович 407 005 2 956 36 955 695 48 Гурьев Андрей Андреевич 343 691 1 971 60 115 151 49 Осипов Дмитрий Васильевич 340 459 1 859 24 766 509 50 Рыбаков Игорь Владимирович 311 123 1 618 38 795 087

СКАН – система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 60 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.