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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Илья Яшин этапирован в колонию до вступления приговора в законную силу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Илья Яшин (признан в РФ физлицом-иноагентом), осужденный за распространение фейков про Вооруженные силы РФ, этапирован в колонию до вступления приговора в законную силу, сообщает ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Яшин этапирован из Москвы в другой субъект РФ. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Москве", - сказал он журналистам.

"Стоит отметить, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда", - отметил Мельников.

По его словам, практика этапирования в колонии до вступления приговора в законную силу, не редкость.

"Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО (сверх лимита содержится более 2000 человек)", - пояснил представитель ОНК.

Он также отметил, что за время нахождения Яшина в СИЗО члены ОНК Москвы посетили его дважды, жалоб на условия содержания от него не поступало.

Мещанский суд Москвы 9 декабря признал Яшина виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Оппозиционеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия основного наказания.

Приговор в законную силу не вступил, так как обжалован в апелляционную инстанцию.

Судом постановлено, что 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube Яшин под видом достоверных сообщений распространил ложные сведения о действиях российских вооруженных сил на Украине.

Свою вину Яшин не признал. По мнению оппозиционера, его преследование политически мотивировано.

Илья Яшин Алексей Мельников
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