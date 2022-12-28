Осужденный экс-совладелец кемеровской "Зимней вишни" не будет обжаловать увеличение штрафа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Защита Вячеслава Вишневского, бывшего совладельца кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", из-за пожара в котором в 2018 году погибли 60 человек, не намерена направлять жалобу на решение суда об ужесточении приговора, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Трифонов.

"Не будем обжаловать. Оставим в силе. Будем нести наказание в том виде, в котором оно принято. Смысла будоражить ситуацию нет. Это решение Вишневского", - сказал Трифонов.

В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к восьми годам колонии строго режима с выплатой штрафа в размере 21 млн рублей по делу о взятке представителям Госстройнадзора при строительстве ТРЦ. Гособвинение этот приговор посчитало слишком мягким и обжаловало его, требуя повысить штраф до 490 млн рублей.

27 декабря судебная коллегия Кемеровского областного суда увеличила Вишневскому штраф до 70 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.