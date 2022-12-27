КС РФ заявил о недопустимости лишения средств глав филиалов санируемых банков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Норма, позволявшая в рамках санации банка во внесудебном порядке списывать деньги со счетов и вкладов руководителей и главных бухгалтеров филиалов, не относящихся к контролирующим лицам кредитной организации, не соответствует Конституции России, решил Конституционный суд РФ. Но исправлять ее не требуется, так как она уже была аннулирована в 2018 году.

Поводом для разбирательства в КС РФ стала жалоба четверых менеджеров среднего звена банка "ФК Открытие", у которых в рамках его санации во внесудебном порядке были списаны деньги со счетов и вкладов. В суд обратились занимавшие осенью 2017 года должности управляющих филиалами банка Лариса Магеро ("Петровский"), Виктор Питернов (Санкт-Петербургский), Вера Лычева (Архангельский) и работавшая главным бухгалтером в последнем Наталья Коновалова.

Они попросили проверить на соответствие Конституции РФ подпункт 4 пункта 12 и пункт 12.1 статьи 189.49 закона о банкротстве в редакции, которая существовала всего год - с мая 2017 года по апрель 2018 года. Норма предусматривала, что финансовая помощь санируемым банкам предоставляется при соблюдении ряда условий, в том числе в случае прекращения обязательств банка по депозитам и кредитам не только перед топ-менеджментом и контролирующими лицами, но также перед руководителями и главными бухгалтерами филиалов кредитной организации.

Ответственность руководителей филиалов

Эта норма действовала на момент объявления о санации "Открытия" - ЦБ 15 сентября 2017 года утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка, который предусматривал его докапитализацию и предоставление средств на поддержание ликвидности. В тот же день временная администрация "Открытия" издала приказ о прекращении обязательств банка перед рядом лиц, в список которых попали и обратившиеся в КС РФ бывшие банкиры.

Со счета Магеро было списано почти 821 тыс. рублей, часть из которых - пенсионные выплаты, у Лычевой - 2,96 млн рублей, $12,4 тыс. и 9,7 тыс. евро, у Питернова - $141 тыс. и 258 тыс. рублей (часть суммы была получена им от продажи квартиры), у Коноваловой - 356 тыс. рублей, из которых 250 тыс. рублей она внесла 14 сентября для частичного досрочного погашения кредита, свидетельствуют материалы жалобы и решения судов общей юрисдикции. Из них же следует, что часть средств была на счетах заявителей до вступления в силу 1 мая 2017 года спорной нормы закона о банкротстве.

Оспорить списание средств с личных счетов заявителям не удалось. По мнению судов, устанавливать вину бывших банкиров не обязательно, поскольку прекращение обязательств перед ними является обязательным условием для выделения средств на санацию банка.

Заявители настаивали, что в их случае невозможно определить правовую природу списания денег, так как отсутствует причинно-следственная связь между действиями менеджеров и ухудшением финансовых показателей банка.

Мнение КС РФ

КС РФ по итогам рассмотрения жалобы обратил внимание на то, что филиалы банков не являются самостоятельными юрлицами, их руководители назначаются "головной" организацией, их самостоятельные решения, как правило, не могут оказать существенного влияния на финансовое положение банка в целом.

Лишение возможности этих лиц оспорить обоснованность прекращения финансовых обязательств банка перед ними, по мнению КС РФ, расходится с его позицией, согласно которой никому не может быть отказано в доказывании разумности и добросовестности своего поведения.

Необоснованное и несоразмерное ограничение прав этой категории лиц, счел КС РФ, усугубляется еще и отсутствием дифференцированного подхода к решению вопроса о списании средств в зависимости, например, от их объема. Оспариваемые нормы также не гарантируют сохранения возможности распоряжаться средствами, полученными в рамках социального обеспечения или от продажи личного имущества, не предусматривают восстановления прав в случае финансового оздоровления банка, обратил внимание КС РФ.

В связи с этим КС РФ признал неконституционными ранее действовавшие в отношении глав филиалов санируемых банков, которые не являются контролирующими лицами, нормы закона о несостоятельности. Но исправлять их уже не нужно, так как законодатель их аннулировал в 2018 году, уточнил суд.

Дела заявителей подлежат пересмотру, указал КС РФ.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2016 года занимал 5-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По итогам 2021 года банк находился на 8-м месте. В декабре 2022 года стало известно, что ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей.

Об успешном завершении санации "Открытия" ЦБ объявил летом 2019 года, после чего подал от его имени иск о взыскании потраченных на это почти 290 млрд рублей к бывшему президенту Рубену Аганбегяну, бывшему председателю правления Евгению Данкевичу, а также экс-членам этого органа Елене Будник, Геннадию Жужлеву и Вадиму Беляеву. Суд в закрытом режиме принял решение в пользу ЦБ в сентябре 2020 года. В январе 2022 года адвокат Аганбегяна Евгений Бранецкий сообщил журналистам, что Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение с бывшим президентом банка. О его условиях не сообщалось.