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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минпромторг РФ не увидел необходимости в параллельном импорте лекарств

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не видит необходимости во включении продукции фармацевтической промышленности в перечень товаров для параллельного импорта (позволяет ввозить продукцию без согласия правообладателя), видит возможности развития отечественных предприятий при сокращении присутствия иностранных.

"Фармпродукция на сегодняшний день не относится к продукции, запрещенной к поставке на наши рынки. Меня спрашивали - не нужно ли включить в параллельный импорт?.. Сегодня необходимости в этом нет", - заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме "Биотехмед".

Он отметил, что по итогам 2021 года доля отечественной продукции на фармацевтическом рынке РФ составляла 35,6% (в 2014 году - 25,5%), и начиная с марта 2022 года российские компании только нарастили проведение клинических испытаний.

Сокращение присутствия на рынке РФ зарубежных производителей создает возможности для российских, добавил Мантуров. "Потому что он (российский производитель - ИФ) закроет эту нишу, и мы сейчас намеренно пошли на то, чтобы ввести дополнительные меры поддержки - субсидии на НИОКРы, то есть это разработка, замещение, в том числе лекарственных средств", - сказал он.

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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