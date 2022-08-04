Разрешен параллельный импорт реагентов и расходников к приборам для лечения рака

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг своим приказом включил в перечень параллельного импорта реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень включен бренд Miltenyi Biotec. Это позволит ввозить реагентные наборы для работы медицинского оборудования этого бренда, которое используется в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой", объяснили в пресс-службе министерства.

Одновременно некоторые медизделия и лекарства выведены из-под действия приказа о параллельном импорте с учетом особых требований к такой продукции.

"В дальнейшем Минпромторг совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", - добавили в пресс-службе.