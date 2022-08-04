Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Разрешен параллельный импорт реагентов и расходников к приборам для лечения рака

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг своим приказом включил в перечень параллельного импорта реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень включен бренд Miltenyi Biotec. Это позволит ввозить реагентные наборы для работы медицинского оборудования этого бренда, которое используется в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой", объяснили в пресс-службе министерства.

Одновременно некоторые медизделия и лекарства выведены из-под действия приказа о параллельном импорте с учетом особых требований к такой продукции.

"В дальнейшем Минпромторг совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", - добавили в пресс-службе.

Miltenyi Biotec Минпромторг НМИЦ Димы Рогачева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков

Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии

Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии

Элементы "Прямой линии" с Путиным могут войти в ежегодную пресс-конференцию

Элементы "Прямой линии" с Путиным могут войти в ежегодную пресс-конференцию

Минюст предложил отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

Минюст предложил отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

Мосгорсуд второй раз оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

Суд оставил экс-замглавы Минпросвещения Ракову в СИЗО после признания вины

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

Защита попросила суд оправдать Грайнер или назначить минимальное наказание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });