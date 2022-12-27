Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией

Запрос на такое разрешение был направлен в Сирию по дипломатическим каналам

Подпись Дети в сирийском Идлибе Фото: Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация пока не получила от уполномоченных органов Сирии гарантий безопасного пролета над территорией Сирии для российских авиакомпаний, хотя соответствующие обращения были направлены в Дамаск по дипломатическим каналам, сообщило агентство.

Разрешения летать над Сирией у Росавиации просили российские авиаперевозчики и туроператоры после того, как 15 декабря российским самолетам запретили пролетать через воздушное пространство Иордании. 27 декабря российские СМИ сообщили, что власти Сирии согласились на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны и ждут соответствующего решения авиационных властей России.

"В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за вооруженного конфликта. В этой связи вопрос осуществления полетов гражданских судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии требует комплексной оценки. Со стороны уполномоченных властей Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории", - сообщила Росавиация.

"Такие обращения в адрес авиационных властей САР в установленном порядке по дипломатическим каналам были направлены Росавиацией. До настоящего времени ответа от Сирийской стороны о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения мер безопасности, принимаемых в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов, и отсутствием факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их, не поступало", - добавили в ведомстве.

Авиакомпания IFly отменяет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 15 декабря, с момента введения запрета летать над Иорданией. 26 декабря она отменила полеты в Египет на неопределенный срок. Компания ждет урегулирования проблемы с властями Иордании на межгосударственном уровне и одновременно надеется на разрешение Росавиации летать в Египет через Сирию.