Авиакомпания IFly отменяет полетную программу из РФ в Египет на неопределенный срок

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания IFly отменяет рейсы на курорты Египта на неопределенный срок, поскольку так и не получила разрешение на использование воздушного пространства Иордании для выполнения полетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Tez Tour.

"В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, авиакомпания сообщила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации", - пояснили в туркомпании.

Как отметили в Tez Tour, в настоящее время авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров из Египта, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России.

"В Хургаде по состоянию на 26 декабря остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен. Им предложат варианты авиаперелета в индивидуальном порядке. Вывоз туристов из Шарм-эль-Шейха будет осуществляться с 28 по 31 декабря. Возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его. Авиакомпания продлевала остановку полетов несколько раз. 22 декабря перевозчик объявил, что ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства.