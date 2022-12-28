Росрыболовство отказалось от идеи запретить экспорт красной икры и рыбы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство не ждет дефицита красной икры в стране из-за неудачной лососевой путины этого года и не будет запрещать ее экспорт, заявил на пресс-конференции руководитель ведомства Илья Шестаков.

"Дефицита икры мы точно никакого не ждем", - сказал он.

Он не стал комментировать цены на этот деликатес, отметив лишь, что "в целом цены никак не зависят от того, что происходит у рыбаков".

По словам Шестакова, Росрыболовство отказалось от идеи ввести запрет на экспорт красной рыбы и икры. "Что касается запрета, то от него с учетом позиции Минсельхоза мы отказались", - сказал он.

О намерении запретить экспорт красной рыбы и икры на фоне слабой лососевой путины этого года Шестаков заявил в сентябре на Восточном экономическом форуме. Как говорил в октябре "Интерфаксу" замглавы Росрыболовства Василий Соколов, ведомство предлагало Минсельхозу запретить экспорт красной рыбы и красной икры. Минсельхоз по итогам обсуждения с рыболовным сообществом в этом году решил не вводить таких ограничений.

По данным на 19 декабря, которые приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, вылов тихоокеанских лососей составил 272,1 тысячи тонн, что на 49,5% меньше прошлогоднего.

Как рассчитывает Шестаков, 2023 год для лососевой путины может быть успешным. "Поскольку год будет нечетным (нечетные года считаются более благоприятными в связи с особенностями жизненного цикла лососей - ИФ), будем надеяться, что он будет достаточно успешным. Прогноз вылова появится где-то ближе к апрелю", - сказал он.

Комментируя начавшийся 1 ноября 2022 года эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки в багаже пассажиров (не более 10 кг), Шестаков заявил, что для его оценки пока прошло мало времени.

"Надо собрать полную информацию и понять вместе с Камчаткой, действительно ли он успешный, потому что есть такая информация, но пока оперативная, непроверенная, что какие-то новые способы появились доставки этой продукции, - сказал он. - Поэтому надо полностью собрать весь спектр этой информации и понять, остались ли реальные лазейки и где. Думаю, что всю эту работу будем проводить уже к путине 2022-2023 годов".

Шестаков заявил, что если эксперимент будет успешен, то такое ограничение будет распространено и на другие рыболовецкие регионы. "И уже в обязательном порядке, уже не в порядке эксперимента. Все регионы, где это действительно актуально и возможно", - сказал глава Росрыболовства.