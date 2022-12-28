ФНС попросила взыскать с экс-депутата Госдумы Варшавского 497 млн рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 21 марта 2023 года заседание по возобновлению производства по требованию ИФНС России №4 по Москве о включении в реестр кредиторов бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского задолженности в размере 497,4 млн рублей.

Как следует из определения на сайте суда, арбитраж в начале апреля 2022 года приостановил производство по требования налогового органа до вступления в законную силу судебного акта Хамовнического суда.

Представитель уполномоченного органа тогда на заседании заявил ходатайство о приостанке производства по заявлению, поскольку суд Ростова-на-Дону 30 сентября 2021 года передал дело по иску прокурора Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о взыскании ущерба и уклонении от оплаты налога на прибыль в Хамовнический районный суд Москвы. Ущерб составляет 497,4 млн рублей.

Заявление налогового органа о возобновлении производства поступило в суд 19 декабря 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование банка "Траст" в размере 4,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года по заявлению банка "Траст" признал Варшавского несостоятельным (банкротом). Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердил финансовым управляющим Кирилла Ноготкова.

Отчет Ноготкова о проделанной работе суд назначил на 25 мая 2023 года.

В декабре 2019 года Варшавский был осужден на три года шесть месяцев колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 года назначил Варшавскому семь лет колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве и взыскал с него более, 2,614 млрд рублей по гражданскому иску потерпевшего. Речь шла о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц".

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2005 по 2011 год.