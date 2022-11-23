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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Суд признал банкротом экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 18 ноября по заявлению банка "Траст" признал банкротом бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского, сообщает сайт суда.

В отношении должника открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Суд утвердил финансовым управляющим Кирилла Ноготкова. Отчет Ноготкова о проделанной работе суд заслушает 25 мая 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование банка "Траст" в размере 4,3 млрд рублей.

Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Варшавского к семи годам общего режима по делу об особо крупном мошенничестве при хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Тогда же суд частично удовлетворил гражданский иск к Варшавскому, взыскав с него более 2 614 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. Мосгорсуд подтвердил этот приговор в мае 2022 года.

"Петрокоммерц" в 2015 году был присоединен к банку "Открытие". В декабре 2016 года "Коммерсантъ" сообщил об обыске в загородном доме и офисах Варшавского. Ссылаясь на материалы дела, издание писало, что в 2012 году Златоустовский металлургический завод, собственником которого на тот момент был Варшавский, получил средства от "Петрокоммерца" в виде кредита, при этом организацией были представлены "заведомо ложные и недостоверные сведения", а средства банку возвращены так и не были.

Варшавского задержали в марте 2018 года в Москве. В декабре 2019 года он был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

Вадим Варшавский был депутатом Госдумы от "Единой России" с 2005 по 2011 год.

Вадим Варшавский РСХБ Госдума Арбитражный суд Москвы РЭМЗ Траст Петрокоммерц
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