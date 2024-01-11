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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Суд подтвердил 1 млрд рублей долга экс-депутата Госдумы Варшавского банку "Траст"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 10 января оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2023 года признал обоснованным требование банка "Траст" к бизнесмену и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому на сумму 1,1 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу должника.

Суд в сентябре включил в реестр кредиторов бизнесмена 1,1 млрд рублей долга перед банком.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена.

Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" в размере 4,3 млрд рублей.

Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Кассационный суд 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года признал Варшавского несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Верховный суд России в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.

В начале мая 2023 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка "Траст" к Варшавскому в размере 2,6 млрд рублей и включил эту задолженность в реестр кредиторов бизнесмена.

В декабре 2019 года Варшавский был осужден на три года шесть месяцев колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора ООО "Ростовский электрометаллургический завод".

Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 года назначил семь лет колонии общего режима Варшавскому по делу об особо крупном мошенничестве. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Варшавскому, взыскав с него более 2,614 млрд рублей.

Мосгорсуд в мае 2022 года признал законным приговор Варшавскому.

Замоскворецкий суд Россельхозбанк Траст Госдума Вадим Варшавский
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