Путин подписал указ об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий перевозки пассажиров и багажа легковым такси, работу агрегаторов такси, а также госконтроль в этой сфере. Закон обяжет службы заказа такси давать ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, используемых для обработки заказов.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений. Госдума приняла закон в окончательном чтении 22 декабря, Совет Федерации одобрил его 23 декабря.

Закон вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси", "региональный реестр легковых такси", "региональный реестр служб заказа легкового такси" и другие.

Устанавливается, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси.

Закон разрешает самозанятым физлицам (применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и не являющимися индивидуальными предпринимателями) получить разрешение перевозить пассажиров и багаж, если они заключат договор со службой заказа легкового такси.

Юрлицам и ИП разрешение предоставляется на срок, установленный нормативным правовым актом региона, но не менее чем на пять лет. Физлицам разрешение предоставляется на пять лет либо меньший срок в случае, если физическое лицо указало его в заявлении о предоставлении разрешения.

Перевозчик вправе перевозить пассажиров и багаж только в регионе, где получил разрешение. Исключение составят случаи, если пункт отправления расположен на территории этого региона, а пункт назначения - в другом, а также случаи, если разрешение одного региона действует на территории другого без ограничений.

Предполагается, что разрешение на работу будет давать уполномоченный орган региона, на территории которого живет или находится заявитель.

Устанавливаются случаи и срок приостановления действия разрешения уполномоченным органом, а также случаи аннулирования действия разрешения, а также случаи аннулирования действия разрешения по решению суда. При этом перевозчик получит возможность вновь подать заявление не ранее чем через 1 год со дня вступления в силу решения об аннулировании прежнего разрешения.

Закон вводит обязанность службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности или ее территориальному органу доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Устанавливаются требования к легковому такси (иметь на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, цветовая гамма кузова должна соответствовать требованиям к цветовой гамме кузова, если такие требования установлены законом региона.

Ответственность

Также закон регулирует вопрос об ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП при перевозке пассажиров и багажа.

Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа такси, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа такси лишь площадкой для совершения сделок и не включает в число лиц, ответственных за качество такой перевозки или причинённый вред, говорится в пояснительной записке.

Закон постулирует, что агрегатор несет субсидиарную ответственность с перевозчиком легковым такси, который является физическим лицом, в части причиненного при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

Тариф

Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиком, предусматривает закон. Он допускает и расчет платы за перевозку по таксометру.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Петербурга и Севастополя, или граничащего с ними региона может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Законопроект предусматривает, что для оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть законом Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, или граничащего с ними региона можно вводить максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории этого субъекта.

Закон также разрешает региону вводить запрет "на предложение услуги по перевозке легковым такси" на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг

Технические средства, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, базы данных должны размещаться на территории Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение обязанностей службы заказа легкового такси, предусмотренных ФЗ.